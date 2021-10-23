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القبض على ميكانيكي يعمل طبيب علاج طبيعي

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ارشيفية
Native
السبت، 23-10-2021 11:25 ص

ألقت قوات الأمن القبض على مزوّر انتحل صفة طبيب علاج طبيعي، وهو في حقيقة الأمر يعمل فنيا ميكانيكا.
وأعلنت نقابة العلاج الطبيعي، أمس الجمعة، القبض على شخص انتحل شخصية اختصاصي علاج طبيعي في مدينة العاشر من رمضان في محافظة الشرقية.
وأثبتت التحريات أن المحتال يعمل فني هندسة ميكانيكية في إحدى الشركات، لكنه زوّر شـهادة ماجستير من كلية العلاج الطبيعي في جامعة المنصورة.
وأصدرت النقابة بيانا أعلنت فيه أن المتهم حاليا بحوزة النيابة العامة، كما وجهت الشكر والتقدير لكل من وكيل وزارة الصحة في محافظة الشرقية وإدارة العلاج الحر، مطالبة النقابة بالأطباء بدعم حملة القضاء على المزورين.
 

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