القبض على ميكانيكي يعمل طبيب علاج طبيعي

السبت، 23-10-2021
11:25 ص
ألقت قوات الأمن القبض
على مزوّر انتحل صفة طبيب علاج طبيعي
،
وهو في حقيقة الأمر يعمل فنيا ميكانيكا.
وأعلنت نقابة العلاج الطبيعي، أمس الجمعة، القبض
على شخص
انتحل شخصية اختصاصي علاج طبيعي في مدينة العاشر من رمضان في محافظة الشرقية.
وأثبتت التحريات أن المحتال يعمل فني هندسة ميكانيكي
ة في
إحدى الشركات، لكنه زوّر شـهادة ماجستير من كلية العلاج الطبيعي في جامعة المنصورة.
وأصدرت النقابة بيانا أعلنت فيه أن المتهم حاليا بحوزة النيابة
العامة، كما وجهت الشكر والتقدير لكل من وكيل وزارة الصحة في محافظة الشرقية وإدارة
العلاج الحر، مطالبة النقابة بالأطباء بدعم حملة القضاء على المزورين.