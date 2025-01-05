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نجم الأهلي السابق يفتح النار على كولر

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كولر
الأحد، 05-01-2025 02:03 ص
فتح صطفى عفروتو، النار على السويسري مارسيل كولر المدير الفني للفريق الأول للنادي الأهلي، بسبب عدم استغلال إمكانيات بعض اللاعبين داخل الفريق الأحمر.

وقال "عفروتو" في تصريحات عبر قناة أون تايم "سبورتس": "فيه لاعيبة كتير وأسلحة في إيد كولر كان ممكن يستفيد بيها بشكل أكبر، منها المغربي رضا سليم الذي يعاني من الإصابة حاليا، ولكنه لم يحصل على الفرصة كاملة مع السويسري".
أضاف: "كهربا كولر دمره نفسيا، ونفس الشيء مصطفى شوبير، اللي قدم أداء مميز وشال الفريق في وقت صعب، كان جزائه أنه خرج برا الحسابات".
وأتم تصريحاته: "نفس الأمر بالنسبة لعمرو السولية من كباتن الفريق، سواء داخل الملعب أو خارجه، ولكن كولر موته نفسيا، المدرب السويسري حارب لاعبين داخل الفريق كان ممكن يستفيد منهم أكتر من ذلك".

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