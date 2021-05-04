الفنان خالد سامي يفقد الذاكرة ونجله يلجأ لحيلة غريبة لاستعادتها

الثلاثاء، 04-05-2021
11:20 ص
عرضت عائلة
الفنان
السعودي خالد سامي
، مشاهد من مسلسلاته
التي قدمها في الماضي، لاستعادة ذاكرته، في طريقة جديدة من العائلة
لمساعدته على تجاوز
أزمته الصحية.
ونشر نجله تركي خالد سامي
، عبر صفحته الشخصية على “تويتر”،
صورًا من مسلسل “أبو العصافير”، الذي أنتجه والده قبل أكثر من 15 عامًا، وأكد أنه استجاب
لها عندما شاهدها.
وقال: “قاعد أوري أبوي صور من كواليس مسلسله (ابو العصافير)
علشان تساعده إن شاء الله باستعادة الوعي والذاكرة، وكانت ردة الفعل جميلة جدًا أنا
سعيد والله”.
وتفاعل المتابعون بشكل كبير مع استجابة الفنان
السعودي، واهتمام
ابنه الواضح فيه، حيث كان الفنان
سامي، قد دخل في غيبوبة لمدة 18 يومًا في مطلع العام
الجاري.