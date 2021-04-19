غادر فرحه وطلقها بالثلاثة.. محمد رشاد يفجر مفاجآت عن مي حلمي (فيديو)
ر
الإثنين، 19-04-202110:23 صالمصريون
كشف المطرب محمد رشاد، مفاجآت عن حياته الشخصية لأول مرة
خلال فترة زواجه من الإعلامية مي حلمي، رافضًا وصفه بـ”جوز الست”.
وقال “رشاد” خلال لقائه ببرنامج “شيخ الحارة والجريئة”، المذاع
عبر فضائية “القاهرة والناس” مع المخرجة إيناس الدغيدي:” في فترة زواجي كنت دكر أووي
وقادر أسيطر على زوجتي مي حلمي، وشهرتي كانت أكثر منها قبل فترة الزواج”.
و أوضح “رشاد”، سبب مغادرته للفرح خلال زواجهما، قائلًا
:”كان فيه مشكلة بسبب قائمة الزواج، مامتها كانت مصممة أكتب قائمة بمليون جنيه و أنا
اللي كنت جايب كل حاجة”، معقبًا:”اعترضت ومشيت عشان شتمت خالي، ومغادرتي حفل الزفاف
كان سبب شهرتها على مستوى الوطن العربي”.
وسخر” رشاد” من تصريح طليقته مي حلمي، الذي أكدت خلاله:”
أنها أصيبت بالاكتئاب بسبب مشاكله معها وخلافاتهما ، قائلًا:”هي اللي أثرت عليا بمشاكلها،
وحياتي كلها كانت مشاكل وعياط بسببها و مكتئبتش بسببي”، مبينُا أنه طلق “مي حلمي” ثلاث
مرات، مرتان شفويًا وواحدة على يد مأذون.