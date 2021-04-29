نجل مشاري البلام يستكمل دور والده في مسلسل «بيت الذل» ويبكي الجمهور

الخميس، 29-04-2021
11:14 ص
المصريون
خطف صالح مشاري البلام
، نجل
الفنان
الكويتي
الراحل، نظر الجمهور
في مسلسل “بيت الذل” بعد إكماله دور والده؛ حيث أدى مشهدًا حزينًا تناقله رواد مواقع
التواصل وعبروا عن تأثرهم به.
وظهر صالح مشاري البلام
وهو يؤدي دور والده “فلاش باك” في
مرحلة الشباب بالمسلسل؛ حيث كان يحمل في يده ابنته التي توفيت على ما يبدو وهي ما تزال
طفلة، وكان يمسك بملابسها ويتذكرها.
وتفاعل الجمهور مع المشهد الذي جاء ضمن سياق مسلسل “بيت الذل”،
وظهر فيه الراحل مشاري وهو يستذكر نفسه في مرحلة الشباب؛ حيث ظهر ابنه بالمشهد.
وعبر الجمهور عن حزنه الشديد بعد عرض المشهد، مستذكرين الفنان
الكويتي
الراحل، فجاء بالتعليقات: “والله اني بكيت قبل البوست من شفته بالمسلسل هذا
الفنان
الي حزنت عليه من قلب مدري ليه”.