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الفنانة التي اعترف الشعراوي بإعجابه بها والسؤال الذي عجز عن الإجابة عليه(فيديو)

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الشعراوي
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الأربعاء، 23-06-2021 12:59 م المصريون

كان الشيخ الراحل محمد متولي الشعراوي مرجع العديد من الفنانين والفنانات في عصره، فلم يكن بعيدًا عنهم ولا عن أعمالهم.
حين سُأل الشيخ الراحل محمد متولي الشعراوي عن رأيه في الفن، رد سريعًا  :" لست ضد الفن الجميل الذي لا يُورث القُبح"، وأضاف: «لست أيضَا ضد الغناء الجميل الذي ينتهي إلى الهبوط».
وتابع :" ولست ضد الفن الذي يشع الجمال.. ويملأ النفس بالبهجة ويحض على الخلق، ويجنب الناس السقوط».
في حوار له مع مجلة آخر ساعة في 28 سبتمبر 1994، اعترف بحبه لأداء ودور فنانة حسناء، وأكد أنه شاهد مسرحية لها أكثر من 20 مرة في المسرح، فيما يرصد الفيديو السؤال الحساس الذي طرحته عليه فنانة أخرى والذي عجز عن الرد عليه.
شاهد الفيديو:


 

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