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"الشرف غالي يا بيه".. أم تنهار لاختفاء ابنتها والشرطة تكتشف أنها وابنها وراء قتلها

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الخميس، 04-07-2024 01:38 م

 


"نور عيني مش لقياها يا بيه" بصوت مبحوح بالكاد يسمح حررت ربة منزل محضرًا بتغيب ابنتها في ظروف غامضة. داخل قسم شرطة كرداسة انهارت الأم بالبكاء حزنًا على اختفاء فلذة كبدها دون معرفة وجهتها لكن تحريات المباحث كشفت المستور.

فريق بحث ترأسه اللواء هاني شعراوي مدير المباحث الجنائية بالجيزة تتبع خطوط السير المحتملة لـ "هناء" - اسم مستعار- في ضوء آخر مشاهدة لها مع فحص سجل مكالماتها والمكالمات الصادرة والواردة وصولا إلى مفاجأة صادمة.

والدة الفتاة العشرينية وشقيقها وراء اختفائها، راودهما الشك عن سوء سلوكها فعقدا العزم على التخلص منها واستعانا بثالث لإنجاز المهمة المؤسفة. لم يتحرك قلب الأم في أثناء تخلص شريكيها من ابنتها "العروس" بل ساعدتهم في التخلص من جثتها بدفنها بعيدًا عن المنزل.

خطأ ساذج ارتكبه شقيق الضحية كشف المسكوت عنه، بعد تخلصه من أخته احتفظ بهاتفها وأعاد فتحه واستخدامه بعد ساعات من جريمته ليلقي رجال المباحث القبض عليه ويرشد عن والدته وثالثهما وأقروا بالجريمة "الشرف غالي يا بيه".

أرشد الثلاثة عن مكان دفن الضحية، وتحرر محضر بالواقعة أحاله اللواء سامح الحميلي القائد بأعمال مدير أمن الجيزة إلى النيابة العامة للتحقيق.

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