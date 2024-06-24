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محام يتخلص من حياته في المحكمة بعد صدور حكم بحبسه بالدقهلية

محام يذبـ.ـح والدته وأشقاءه ثم يحرقهم بالغربية

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الإثنين، 24-06-2024 10:21 ص

 

أقدم محام على قتل والدته وأشقاءه ذبحا في محافظة الغربية.

وكانت الأجهزة الأمنية في محافظة الغربية تلقت بلاغا يفيد قيام شاب بإنهاء حياة والدته وشقيقته وشقيقه الأصغر ذبحًا ثم سكب عليهم مادة قابلة للاشتعال.

وبدأت الواقعة بملاحظة الأهالي بإنبعاث رائحة كريهة من المنزل وتغيب أصحابه منذ الخميس الماضي.

واكتشفت الشرطة وجود 3 جثث لسيدتين وشابا وكانت الجثة الأولى "لوالدة المتهم"، والثانية "لشقيقة المتهم في منتصف العقد الثالث، والجثة الثالثة لشقيق المتهم.

وتبين أن القاتل هو الشقيق الأكبر ويبلغ من العمر 29 عاماً ويعمل محاميا، وبسؤال أهالي القرية أكدوا أن المتهم يعاني من اضطرابات نفسية.

تم إخطار النيابة التي تولت التحقيق.

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