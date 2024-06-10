"مشيها شمال".. قاضي ينفعل على سيدة تدافع عن ابنها بعد قتله شقيقته

وثق مقطع فيديو أم داخل إحدى المحاكم أثناء
دفاعها عن ابنها المتهم بقتل شقيقته بسبب انحراف سلوكها.
وانفعل القاضي بعد تأييد الأم لابنها القاتل
ودفاعها عنه قائلاً:" ملوش حق يموتها حتى لو ماشية شمال، هو عامل نفسه ربنا
في الأرض".
فيما قالت الأم:"هو مش قصده يموتها هو كان
بيتخانق هو وهي"، ورد عليها القاضي قائلاً:" يعني فتلة هي مسكها بإيده
كده راحت ماتت".
وأضافت الأم :" الناس عايرتنا في البلد،
هي كانت ماشية مع واحد سعودي وتركته ورجعت، ومشيت مع ولد وعلاقتها بقت مشبوهة قدام
البلد".
وتابعت:" أنا متنازلة عن حق بنتي لابني،
عشان مكنش يقصد يموتها".