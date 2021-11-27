تهز السعودية.. امرأة تسرق سيارة فارهة من صاحبها أمام عينيه وتفر هاربة (فيديو)

السبت، 27-11-2021
01:06 م
اهتزت مواقع التواصل الاجتماعي
في السعودية
، بعد تداول مقطع فيديو، لامرأة تقوم بأغرب عملية سرقة بالاستيلاء على سيارة
فارهة من نوع "رنج روفر"، أمام أعين صاحبها وتلوذ بالفرار.
ونشرت وسائل إعلام
محلية،القصة والتي بدأت عندما عرض مواطن سعودي سيارته من نوع "رانج
روفر"، للبيع عبر أحد المواقع الإلكترونية المخصصة لبيع السيارات، فتلقى
اتصالاً من امرأة ترغب في شرائها، وتم الاتفاق على المقابلة لمعاينة المركبة.
في اليوم التالي، وصلت
المرأة يرافقها شخص آخر ادعت أنه شقيقها، لمقابلة مالك السيارة، خلف مجمع الموسى
بحي العليا في الرياض، وطلبت تجربة السيارة وبالفعل قادتها وبجوارها مرافقها.
بعد التجربة عادت إلى
منزل المالك، من أجل تسوية المبايعة وعند وصولهم أمام المنزل قام صاحب السيارة بالنزول
لفتح باب المرآب من أجل دخول المركبة، لكنه فوجئ بهروب السيدة ومرافقها بسيارته،
وسرقتها أمام عينيه فأصيب بصدمة.