السبت 27 نوفمبر 2021
توقيت مصر 23:07 م
المصريون
رئيس مجلس الإدارة و رئيس التحرير

جمال سلطان

pdf
بحث متقدم

عاجل.. إثيوبيا تشن هجومًا عسكريًا على السودان

مرتضى منصور يبعث رسالة لـ الخطيب بعد ساعات من فوزه في انتخابات الأهلي

طلاق شيرين عبدالوهاب وحسام حبيب

أول تعليق من «كيروش» على إنهاء مسيرته مع المنتخب لتدريب مانشستر يونايتد

تهز السعودية.. امرأة تسرق سيارة فارهة من صاحبها أمام عينيه وتفر هاربة (فيديو)

فتاة منتقبة تثير ذهول الجميع في «بوليفارد سيتي».. وتركي آل الشيخ يُعلق

ظهور منطقة حساسة في جسم جورجينا بصورة مع رونالدو على السرير

فنانة شهيرة تثير الغضب بالتباهي بكأس خمر ومرفقة زميلها بدون زواج

شاهد/ «صلاح» لأول مرة في حوار تليفزيوني مصري.. من الإعلامي الذي اختاره؟

«أوميكرون» يرعب العالم ومصر تصدر قرارات عاجلة بوقف الطيران

ADS
 

تهز السعودية.. امرأة تسرق سيارة فارهة من صاحبها أمام عينيه وتفر هاربة (فيديو)

Capture
ا
Native
Teads
السبت، 27-11-2021 01:06 م

اهتزت مواقع التواصل الاجتماعي في السعودية، بعد تداول مقطع فيديو، لامرأة تقوم بأغرب عملية سرقة بالاستيلاء على سيارة فارهة من نوع "رنج روفر"، أمام أعين صاحبها وتلوذ بالفرار.
ونشرت وسائل إعلام محلية،القصة والتي بدأت عندما عرض مواطن سعودي سيارته من نوع "رانج روفر"، للبيع عبر أحد المواقع الإلكترونية المخصصة لبيع السيارات، فتلقى اتصالاً من امرأة ترغب في شرائها، وتم الاتفاق على المقابلة لمعاينة المركبة.
في اليوم التالي، وصلت المرأة يرافقها شخص آخر ادعت أنه شقيقها، لمقابلة مالك السيارة، خلف مجمع الموسى بحي العليا في الرياض، وطلبت تجربة السيارة وبالفعل قادتها وبجوارها مرافقها.
بعد التجربة عادت إلى منزل المالك، من أجل تسوية المبايعة وعند وصولهم أمام المنزل قام صاحب السيارة بالنزول لفتح باب المرآب من أجل دخول المركبة، لكنه فوجئ بهروب السيدة ومرافقها بسيارته، وسرقتها أمام عينيه فأصيب بصدمة.

 

إقرأ ايضا

2021_6_28_20_4_57_846

طلاق شيرين عبدالوهاب وحسام حبيب

Capture

فتاة منتقبة تثير ذهول الجميع في «بوليفارد سيتي».. وتركي آل الشيخ يُعلق

18279397c0ffcd2d53eae8728c105a73

ظهور منطقة حساسة في جسم جورجينا بصورة مع رونالدو على السرير

أخبار متعلقة

619f2f684c59b777174281b1

بيان من الشرطة السعودية بشان واقعة تحرش شاب بفتاتين

619f3e2d4236046f2539e40d

السعودية تعلن إغلاق سفارتها في واشنطن لهذا السبب

unnamed

السعودية.. تفاصيل القبض على أميرة الناصر بعد عدة فضائح وزوجها ينهار باكيًا

Calotropis-procera-1-e1565131986962

السعودية.. لماذا تسبب شجرة «العْشَر» العمى لمن يقترب من ورقها؟

Fatwa_3

ليست الكعبة ولا المسجد الحرام.. علي جمعة يكشف أفضل بقعة على وجه الأرض

19201577731637334313

شاهد.. أسرة سعودية تهدي عمر كمال سيارة فارهة بعد أدائه العمرة