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ضبط الفتاة صاحبة واقعة سرقة سيارة أمام صاحبها بالرياض وكشف جنسيتها

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الأحد، 28-11-2021 04:00 م

تمكنت الأجهزة الأمنية بالسعودية، من التوصل إلى تحديد هوية فتاة ورجل تمكنا من سرقة سيارة مواطن أمام عينيه والفرار بها، ما أثار حالة جدل كبيرة وصدمة على مواقع التواصل الاجتماعي.
وصَرّح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة الرياض، بأن الجهات الأمنية بشرطة المنطقة تمكّنت من تحديد هوية رجل وامرأة والقبض عليهما بعد سرقتهما مركبة مواطن، وهما مواطن ومقيمة من الجنسية الفلسطينية، وتم استعادة المركبة.
 فيما أشارت إجراءات الاستدلال الأولية إلى أنهما سرقا المركبة بعد إيهام مالكها برغبتهما في تجربتها قبل إتمام عملية الشراء، كما نفذا حادثة سرقة أجهزة وهواتف من أحد المحال التجارية بمدينة الرياض، وتم إيقافهما واتخذت بحقهما الإجراءات النظامية، وإحالتهما إلى النيابة العامة.
 

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