الدولة تطالب عادل إمام بسداد 6 مليون جنيه.. ما القصة؟





كشف محامي الفنان عادل إمام، خالد الأشوح، عن تفاصيل مطالبة الضرائب بدفع أكثر من 6 ملايين جنيه كقيمة مضافة عن 3 مسلسلات درامية.

وأوضح الأشوح أن هذا الخلاف يتعلق بضريبة القيمة المضافة، حيث تطالب الضرائب بدفع هذا المبلغ عن مسلسلات "عفاريت عدلي علام"، و"عوالم خفية"، و"فلانتينو".

وأشار في تصريحات لوسائل إعلام إلى أن الأعمال الفنية التي تم تصويرها في مدينة الإنتاج الإعلامي في المنطقة الحرة لا تخضع لضريبة القيمة المضافة، مؤكدًا أن الخلاف يعود إلى الأعمال التي تم إنتاجها في عام 2017.

وأكد الأشوح تقديم طعن للجنة المختصة وإحالته إلى محكمة القضاء الإداري في مجلس الدولة.

وفيما يخص مشاركة الفنان عادل إمام في فيلم "شمس الزناتي 2"، نفى المخرج عمرو سلامة هذه الأخبار، مؤكدًا أنها غير صحيحة تماما.

وأوضح سلامة أن الفيلم الجديد ليس له علاقة بالفيلم الأصلي الذي قدمه عادل إمام منذ سنوات، وأن ابنه محمد إمام يؤدي دور البطولة في هذا الفيلم الذي بدأ تصويره.

يُذكر أن آخر أعمال الزعيم كان مسلسل "فلانتينو" الذي عرض في 2020، وشارك فيه إلى جانب عادل إمام الراحلة دلال عبدالعزيز وآخرين.