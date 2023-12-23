آخر تطورات الحالة الصحية للفنان عادل إمام

السبت، 23-12-2023
06:12 ص
نسمه عبد الوهاب
كشف "إمام"، خلال العرض الأول لفيلمه "أبو نسب" الذي يلعب بطولته شقيقه محمد إمام: "عادل إمام
زي الفل".
وأضاف: "هذا أكثر سؤال يتوجه لي من الشارع إلى هنا، لكننا تعودنا على الشائعات".
وفي وقت سابق، علّق المخرج رامي إمام، على تلك الأخبار، مؤكداً أنهم باتوا معتادين عليها، معتبراً أن لكل مرحلة عمرية إشاعات من نوع معين
كما أضاف في مداخلة هاتفية مع الإعلامي عمرو أديب في برنامج "الحكاية" على قناة MBC، أنه يتفهم حب الجمهور له، ولافتاً إلى أن كثرة الشائعات على الزعيم أمر طبيعي كونه غائبا عن الساحة، إلا أنه بصحة جيدة.
وكان آخر عمل قدمه عادل إمام
منذ 3 سنوات، هو مسلسل "فالنتينو"، لكنه اختفى بعدها عن الساحة الفن
ية ليقضي وقته بين أسرته وأولاده.