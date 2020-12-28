الدولار يواصل الارتفاع أمام الجنيه ويسجل هذا الرقم

الإثنين، 28-12-2020
08:29 م
الطيب حسين
شهد سعر صرف الدولار
أمام الجنيه
اليوم الاثنين، ارتفاعًا ملحوظًا في ختام التعاملات.
ووفقًا لبيانات البنك المركزي، فإن متوسط السعر بلغ 15.67 جنيه للشراء، و15.77 جنيه للبيع.
وارتفع سعر الدولار
قرشا واحدا في بنوك البركة، وقناة السويس، و التعمير والإسكان إلى 15.67 جنيه للشراء، و15.77 جنيه للبيع.
كما ارتفع السعر قرشًا واحدًا في البنك الأهلي المصري إلى 15.65 جنيه للشراء، و15.75 جنيه للبيع.
وزاد السعر أيضًا قرشا واحدا في بنوك الإسكندرية، التجاري الدولي، القاهرة، والعربي الأفريقي إلى 15.66 جنيه للشراء، و15.76 جنيه للبيع.
كذلك صعد سعر الدولار
قرشا واحدا في بنكي كريدي أجريكول، ومصرف أبو ظبي الإسلامي إلى 15.67 جنيه للشراء، و15.77 جنيه للبيع.
واستقر سعر الدولار
في بنك مصر عند 15.64 جنيه للشراء، و15.74 جنيه للبيع.