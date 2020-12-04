الدولار أمام الجنيه.. تعرف على الأسعار

الجمعة، 04-12-2020
09:27 م
شهدت أسعار الدولار
استقرارا ملحوظا بالبنوك اليوم الجمعة، وفق بيانات البنك المركزي المصري.
وسجل سعر الدولار
مقابل الجنيه
في "البنك المصري اليوناني" نحو 15.60 جنيه للشراء و15.70 جنيه للبيع، وسجل في بنك الشركة المصرفية العربية الدولية SAIB نحو 15.59 جنيه للشراء و15.69 جنيه للبيع.
وسجل سعر صرف الدولار
في البنك المركزي المصري نحو 15.6 جنيه للشراء و15.7 جنيه للبيع.
ووصل سعر الدولار
مقابل الجنيه
في بنوك "عودة، المصري الخليجي، مصر إيران للتنيمة، التعمير والإسكان، الأهلي الكويتي "بيريوس"، المصرف المتحد، التجاري الدولي "سي اي بي"، كريدي أجريكول، الإسكندرية" نحو 15.61 جنيه للشراء و15.71 جنيه للبيع.
ووصل أعلى سعر لـ شراء الدولار
مقابل الجنيه
المصري في البنك العربي الأفريقي الدولي، إذ سجل 16.65 جنيه، فيما قدم بنك الشركة المصرفية العربية الدولية SAIB أقل سعر لبيع الدولار
15.69 جنيه.