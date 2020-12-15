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الدولار ينتفض أمام الجنيه ويسجل هذه الأرقام المرتفعة

أرشيفية
أرشيفية
 
الثلاثاء، 15-12-2020 06:39 م المصريون
انتفض سعر الدولار أمام الجنيه في بعض البنوك اليوم الثلاثاء، وسجل أرقامًا مرتفعة مقارنة بيوم أمس.

وارتفع سعر العملة الأمريكية بقيمة قرشين في بنكي أبو ظبي الإسلامي، وكريدي أجريكول حيث بلغ 15.68 جنيه للشراء، و15.78 جنيه للبيع.

كما ارتفع سعر الدولار قرشا واحدا في البنك العربي الأفريقي إلى 15.67 جنيه للشراء، و15.77 جنيه للبيع.

وزاد سعر العملة الأمريكية قرشا واحدا في بنك البركة إلى 15.68 جنيه للشراء، و15.78 جنيه للبيع. وبقي سعر الدولار مستقرا في بنك القاهرة عند 15.67 جنيه للشراء، و15.77 جنيه للبيع.

وحافظ سعر العملة الأمريكية على مستواه في بنوك التجاري الدولي، والإسكان والتعمير، وقناة السويس، والإسكندرية عند 15.68 جنيه للشراء، و15.78 جنيه للبيع.

واستقر سعر العملة الأمريكية في بنكي الأهلي المصري، ومصر عند 15.66 جنيه للشراء، و15.76 جنيه للبيع.



















 

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