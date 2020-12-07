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تباين في أسعار الدولار اليوم.. تعرف على أعلى سعر​

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الدولار
 
الإثنين، 07-12-2020 09:39 م


شهدت أسعار صرف الدولار مقابل الجنيه في البنوك اليوم الاثنين، تباينًا ملحوظًا.


وسجل السعر في بنوك التعمير والإسكان، ومصرف أبوظبي الإسلامي عند 15.62 جنيه للشراء، و15.72 جنيه للبيع.


وبقي سعر الدولار ثابتا في بنكي القاهرة، والعربي الأفريقي عند 15.61 جنيه للشراء، و15.71 جنيه للبيع.

كما استقر سعر الدولار في بنوك قناة السويس، وكريدي أجريكول، والبركة، والتجاري الدولي، والإسكندرية 15.62 جنيه للشراء، و15.72 جنيه للبيع.

واستقر سعر الدولار في بنكي الأهلي المصري، ومصر عند 15.60 جنيه للشراء، و15.70 جنيه للبيع.
 

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