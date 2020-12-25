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أسعار متفاوتة للدولار أمام الجنيه اليوم

الدولار والجنيه
الدولار مقابل الجنيه
 
الجمعة، 25-12-2020 07:13 م الطيب حسين
شهدت أسعار صرف الدولار أمام الجنيه، اليوم الجمعة، تفاوتًا ملحوظًا في عدد من البنوك العاملة بمصر.

جاء هذا ببيانات البنك المركزي المصري نظرًا لعدم وجود تعاملات اليوم. وبلغ سعر الدولار في مصرف أبوظبي الإسلامي 15.68 جنيه للشراء و15.78 جنيه للبيع.

وسجل الدولار في البنك الأهلي المصري سجل 15.64 جنيه للشراء، و15.74 جنيه للبيع.

وبلغ سعر العملة الخضراء في بنك القاهرة 15.64 جنيه للشراء، و15.74 جنيه للبيع.

وسجل سعر العملة الخضراء في بنك مصر 15.64 جنيه للشراء و15.74 جنيه للبيع، وسجل الدولار في بنك قناة السويس 15.66 جنيه للشراء، و15.76 جنيه للبيع.

وفي البنك التجاري الدولي سجل 15.64 جنيه للشراء، و15.74 جنيه للبيع.
 

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