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الدولار ينتفض ويرتفع بشكل لافت أمام الجنيه

الدولار أمام الجنيه
الدولار
 
الأحد، 27-12-2020 07:42 م الطيب حسين
حقق سعر صرف الدولار أمام الجنيه، ارتفاعًا لافتًا اليوم الأحد، مقارنة بأسعاره الخميس الماضي.

وارتفع سعر الدولار قرشا واحدا في بنكي الإسكندرية، التجاري الدولي إلى 15.65 جنيه للشراء، و15.75 جنيه للبيع. وصعد سعر الدولار قرشا واحدا في إلى 15.66 جنيه للشراء، و15.76 جنيه للبيع.

واستقر سعر الدولار في بنوك البركة، وقناة السويس، و التعمير والإسكان عند 15.66 جنيه للشراء، و15.76 جنيه للبيع.

وتراجع سعر الدولار قرشين في أبو ظبي الإسلامي إلى 15.66 جنيه للشراء، و15.76 جنيه للبيع.

واستقر سعر العملة الأمريكية في بنكي الأهلي المصري، ومصر عند 15.64 جنيه للشراء، و15.74 جنيه للبيع.

وبقي سعر الدولار ثابتا في بنكي القاهرة، والعربي الأفريقي عند 15.65 جنيه للشراء، و15.75 جنيه للبيع.
 

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