زوجة أحمد الشيخ تعلن طلاقها منه وتفاجئ الجميع بمنشور عبر صفحتها

الأربعاء، 10-11-2021
02:02 م
أعلنت ندا محمد انفصالها عن زوجها
أحمد الشيخ
لاعب النادي الأهلي السابق.
ونشرت ندا محمد سؤالا لأحد
متابعيها حول حقيقة انفصالها قائلة ": مش فاهمة مخبية إنك انفصلتي ليه هي
حاجة عيب لما انتي بالعقل ده كله وبتواجهي المشاكل مخبيه ليه .
لترد عليها ندا قائله : " مين
قال إني مخبيه أو إنها حاجة عيب انتي دخلتي علي الاكونت عندي لقيتي حاجة تخص إني
متجوزة لكن أكيد مش هطلع اتكلم في الموضوع وفي حياتي الخاصة علي السوشيال ميديا
عيب ياحبيبتي ده أبو بنتي ولا ديني ولا تربيتي تخليني أطلع اعمل شو واتكلم علي شخص
في يوم من الأيام كان جوزى وعندي بنت منه ولا تنسوا الفضل بينكم .
وقامت زوجته ندي بحذف الصورة التي
كانت تجمعها مع زوجها عبر صفحتها الشخصية انستجرام .