الحبس في انتظاره.. مرتضى منصور أمام المحكمة اليوم في قضية جديدة





تنظر اليوم المحكمة الاقتصادية في القاهرة، جلسة محاكمة مرتضى منصور، رئيس الزمالك السابق، في القضية التي تم اتهامه بها بالاعتداء على موظفين عموميين أثناء تأدية عملهم، والتي من المقرر أن تشهد حضوره.

وكانت جهات التحقيق قد أصدرت قرارًا في وقت سابق يفيد بإحالة مرتضى منصور إلى محكمة الجنايات، في القضية التي تحمل رقم 113 لسنة 2023، على خلفية اتهامه بالتعدي على موظفين عموميين أثناء تأدية عملهم.

وشهدت أحداث جلسة المحاكمة السابقة طلب المستشار بدر السبكي، رئيس الدائرة الثانية، حضور مرتضى منصور، رئيس نادي الزمالك السابق، بشخصه إلى جلسة محاكمته، حيث أنه رفض الاستماع إلى مرافعة دفاعه.

وطلب المستشار بدر السبكي، من دفاع مرتضى منصور، بـ إبلاغه بحضور بشخصه إلى جلسة محاكمته في قضية اتهامه بالتعدي على موظفين عموميين أثناء تأدية عملهم.

ومن جانبه، قال دفاع مرتضى منصور، إن الجلسة السابقة تم تأجيلها إلى جلسة اليوم للاطلاع، ولكن لم يطلب المستشار بدر السبكي، رئيس الدائرة الثانية، حضور موكله بشخصه في جلسة محاكمته اليوم.

جاء في أمر إحالة مرتضى منصور للمحكمة الاقتصادية بتهمة سب موظفين عموميين، أنه بعد مطالعة أوراق القضية رقم 113 لسنة 2023 حصر وارد مالية والمقيدة برقم 345 لسنة 2023 جنح مالية، والمضموم إليها القضايا أرقام 105 لسنة 2023 حصر وارد مالية 159 لسنة 2023 حصر وارد مالية 3041 لسنة 2021 إداري العجوزة، 182 لسنة 2022 إداري العجوزة، وما تم بها من تحقيقات، ضد مرتضى منصور، لأنه خلال الفترة من 10 أبريل 2021 حتى 14 ديسمبر 2022 بدائرة قسم العجوزة محافظة الجيزة، قذف بسوء نية المجني عليها لمياء.خ، المدير العام بجهاز رقابي بالدولة، بسبب أداء وظيفتها في مواقف مختلفة بأن أسند إليها بموجب أفعال متعددة متلاحقة بطريق النشر من خلال حسابيه الإلكترونيين المسمى أولهما Mortada" على موقع التواصل الاجتماعي (Facebook)، والمسمى ثانيهما، Mortada Mansour على موقع نشر المقاطع المصورة (YouTube) على شبكة المعلومات الدولية أمورًا لو كانت صادقة لأوجبت عقابها بالعقوبات المقررة قانونًا واحتقرها بين أهل وطنها المبينة تفصيلا بالأوراق على النحو المبين بالتحقيقات.

كما سبّ مرتضى منصور رئيس ناد الزمالك علنا المجني عليها سالفة الذكر بسبب أداء وظيفتها بأن وجه إليها بموجب أفعال متعددة متلاحقة بطريق النشر من خلال حسابيه الإلكترونيين المار بيانهما العبارات والألفاظ المبينة تفصيلا بالأوراق والتي تضمنت خدشًا للاعتبار، على النحو المبين بالتحقيقات، وتعمد إزعاج المجني عليها المار ذكرها بإساءة استعمال أجهزة الاتصالات بأن أتى الأفعال المبينة بوصفي الاتهامين السابقين، على النحو المبين بالتحقيقات، وترفع الأوراق رفقة مذكرة الإحالة للعرض على المستشار المحامي العام لنيابة الشئون الاقتصادية وغسل الأموال للتفضل منه بالنظر.