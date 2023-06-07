عزل مرتضى منصور.. نادي الزمالك يكشف تفاصيل جديدة

الأربعاء، 07-06-2023
02:19 ص
نسمه عبد الوهاب
أكد محمود العسال المستشار القانوني لنادي الزمالك
، أن هيئة قضايا الدولة، ليس من اختصاصها التدخل بشأن عزل مرتضى منصور
، موضحًا أنه بعد قرار حبس مرتضى منصور
، مجلس إدارة النادي لم يتخذ أي قرار ضد رئيسه.
وأضاف المستشار القانوني لنادي الزمالك
، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج حضرة المواطن المذاع على قناة الحدث اليوم، أن إدارة الزمالك
لم تتخذ قرارا لأن هذا الأمر ليست جريمة مخلة بالشرف، وأن احتياج الزمالك
لـ مرتضى منصور
كرئيس للنادي.ولفت إلى أن المعترضين على قرار مجلس الإدارة قاموا بمخاطبة وزير الشباب و الرياضة الدكتور أشرف صبحي، لتعديل القرار، وأن الوزير رفض التدخل.
وأشار إلى أن هؤلاء الأشخاص، الرافضين لقرارات مجلس الإدارة، ذهبوا لمجلس الدولة، بعد أن ذهبوا للوزير ورفض التدخل.
وكشف أن الحكم الصادر من محكمة أول درجة بالقضاء الإداري، بإلزام وزير الشباب والرياضة بإصدار قرار بزوال عضوية مرتضي منصور رئاسة نادي الزمالك
واستبعاده رسميا من مجلس الإدارة.
وأوضح أنه يجب الحفاظ علي الزمالك
، عدم التدخل في أشياء تكون من اختصاص مجلس الإدارة و الجمعية العمومية.