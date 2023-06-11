بعد الحكم بحبسه.. المحكمة تكشف سبب تشديد العقوبة على مرتضى منصور

أرجعت محكمة جنح الاقتصادية تشديد العقوبة على المستشار مرتضى منصور إلى الحبس 3 أشهر في اتهامه بسبّ الخطيب إلى سابقة إدانته بسبّ الشاكي من قبل وصدور حكم بحبسه شهرًا (قضى عقوبته).

وأودعت المحكمة برئاسة المستشار إبراهيم صالح حيثيات حكمها القاضي بمعاقبة مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك المعزول، بالحبس 3 أشهر وتغريمه 20 ألف جنيه وكفالة لإيقاف التنفيذ 10 آلاف جنيه و10 آلاف جنيه تعويض مدني مؤقت بتهمة سبّ وقذف "الخطيب".

استندت المحكمة في حكمها إلى أن النيابة فرَّغت وحدة التخزين المقدمة من دفاع محمود الخطيب، وبيَّن تقرير خبراء الهندسة الإذاعية بالهيئة الوطنية للإعلام، أن المادة المسجلة سارت بشكل طبيعي دون حذف أو إضافة.

وأضافت المحكمة أنها اطمئنت إلى الأدلة السائغة التي طالعتها، بقيام المتهم بقذف المجني عليه علنا عبر إحدى وسائل الاتصالات، حيث أسند أموراً لو صحت لأوجبت احتقاره لدى أهل وطنه ومعاقبته قانوناً وتعمده إزعاجه وسبه علناً عبر مداخلة هاتفية لبرنامج تليفزيوني.

وقالت المحكمة إنها اكتفت بعقاب مرتضى منصور عن جريمة تعمد الإزعاج باعتبارها الجريمة الأشد المنصوص عليها بالمادة 76/2 من القانون 10 لسنة 2003 التي نصت على أنه "مع عدم الإخلال بالحق في التعويض المناسب، يعاقب بالحبس وبغرامة لا تقل عن 500 جنيه ولا تجاوز 20 ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من تعمد إزعاج أو مضايقة غيره بإساءة استعمال أجهزة الاتصالات".

وأشارت إلى أن العقوبة جاءت لسابقة ارتكاب المتهم جريمة مماثلة في الدعوى رقم 83 لسنة 2022 جنح اقتصادية واستئنافها وتضمنت على سبّ المشكو في حقه لذات الشاكي وصدر ضده حكمًا بالحبس شهر، وهو ما يقتضي معه تشديد العقاب.

وأحالت النيابة مرتضى منصور إلى المحاكمة لأنه في يوم 18 أغسطس 2022 بدائرة قسم العجوزة قذف علناً المجني عليه محمود إبراهيم إبراهيم الخطيب، وذلك بأن أسند إليه أموراً لو صحت لأوجبت احتقاره لدى أهل وطنه ومعاقبته قانوناً، وذلك خلال مداخلة تليفونية لبرنامج "زملكاوي" المذاع على قناة الزمالك والمتاح للجميع الاطلاع عليه، وكذا المقطع المصور المنشور على قناة الزمالك على موقع التواصل الاجتماعي يوتيوب.

كما نسبت له أنه سبّ علنًا الشاكي، بأن تناوله بألفاظ وعبارات خادشة لشرفه واعتباره عبر ذات المداخلة التليفونية للبرنامج، كما تعمد إزعاج ومضايقة المجني عليه بإساءة استعمال أجهزة الاتصالات بأن ارتكب الجريمتين محل الاتهامين السابقين.

يذكر أن محكمة مستأنف الاقتصادية حددت جلسة 10 أغسطس المقبل، لنظر استئناف مرتضى منصور على حبسه شهرًا.

كان مرتضى منصور قضى عقوبة الحبس شهرًا بسجن وادي النطرون بعد إدانته من محكمة النقض بسبّ وقذف محمود الخطيب