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التفاصيل الكاملة لمقتل صيدلي مصري على يد امرأة سعودية بالرصاص

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الصيدلي أحمد حاتم
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الخميس، 14-07-2022 10:37 ص

تعرض صيدلي مصري شاب إلى القتل بالرصاص على يد مواطنة سعودية في صيدلية بمنطقة سكاكا بمنطقة الجوف.
البداية كانت بطلب المرأة السعودية دواء عبارة عن مضاد حيوي من الصيدلي المصري، إلا أنه أخبرها بعدم صرف هذا الدواء إلا بروشتة بناء على طلب الطبيب، لكنها غضبت وذهبت إلى سيارتها فأحضرت سلاحًا ناريًا وأطلقت أعيرة نارية على الشاب فأردته قتيلًا.
نقابة الأطباء
ونعت نقابة الأطباء وفاة الشاب، وقالت في بيان لها الصيدلي مات  برصاص حي على يد إحدى السيدات أثناء تأدية عمله في صيدلية بمنطقة سكاكا، على إثر رفض الصيدلي بيع مضاد حيوي للسيدة بدون روشتة طبية حسب تعليمات وزارة الصحة السعودية.
وطالبت نقابة الأطباء في بيانها، السلطات المصرية والسعودية بالتحقيق في الجريمة وتطبيق القصاص القانوني العادل على قاتلة الصيدلي.
وأعلنت النقابة كامل دعمها ومساندتها لأسرة الزميل الصيدلي أحمد حاتم واستعدادها للتنسيق مع نقابة صيادلة مصر للحصول على كافة حقوق الشهيد وأسرته.
مصدر سعودي
بينما نقلت وسائل إعلام عن مصدر أمني سعودي، قوله إن الصيدلي أحمد حاتم  ابن محافظة المنوفية في مصر والمقيـم بالسعودية، حدثت بينه وبين السيدة مشادة سببها رفض الصيدلي صرف دواء مضاد حيوي بلا وصفة طبية.

فيما قال نجل عم الصيدلي المقتول، أنهم تلقوا نبأ قتل نجلهم من زميل له في السعودية.

وأوضح أن الأنباء التي وردت إليهم هو وفاته برصاص سيدة أثناء عمله في صيدلية معروفة ، نتيجة لمشادة كلامية دارت بينهم.
وأضاف نجل عم الصيدلي ، أنهم في انتظار انتهاء الإجازة الرسمية وعودة العمل بالمؤسسات الحكومية، لتوكيل محامي لمتابعة إجراءات استرجاع الجثمان.
السعودية تعلن القرض على المتهمة

من جانبه أصدر الأمن العام السعودي بيانا أكد فيه أن شرطة منطقة الجوف ألقت القبض على امرأة لإطلاقها النار على شخص.
وأضاف البيان أن الشخص توفي لاحقا متأثرا بإصابته، وأنه جرى إيقافها واتخاذ الإجراءات النظامية بحقها، وإحالتها إلى النيابة العامة.

 

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