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البيبي نزل.. مها محمد تصدم الجمهور

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مها محمد
 
الأحد، 28-03-2021 02:00 م

صدمت الممثلة الكويتية مها محمد المتابعين بإعلانها إجهاضها جنينها، وهي في عمر الـ40 عاماً.
وكتبت مها في صفحتها الخاصة على موقع التواصل الإجتماعي: "راح اقولكم خبر مو زين والحمد الله على كل حال حبيباتي " واضافت "البيبي نزل يعني اجهضت من الله والحمد الله على كل حال...بشهر ونصف".
وشكك بعض المتابعين بحقيقة إعلان مها إجهاضها، لأنها برأيهم تجاوزت الـ40 من العمر، وبات من الصعب أن ينجح حملها، فيما إعتبر أخرون أن إعلانها الخبر في بداية الحمل زاد من الشكوك، إذ أن المشاهير إعتادوا إعلان أخبارهم فور حدوثها، ورجح البعض الأخر أن خسارتها الجنين حصلت بسبب العمر.

 

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