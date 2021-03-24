سقوط طفل من الطابق الـ 12.. والعناية الآلهية تنقذه بأعجوبة (فيديو)

الأربعاء، 24-03-2021
08:52 م
محمد فضل
في
واقعة تخللتها العناية الآلهية، سقط طفل
يبلغ من العمر 8 سنوات من الطابق الـ 12
من شرفة المنزل، لكنه سقط على ثلوج في الشارع باستراليا، و الغريب الذي لاحظه أحد المارة
و الشاهد على السقوط
أن الطفل
كان حيا.
وفقا
لما نشرته صحيفة "ديلي ميل" فإن كاميرات المراقبة المثبتة في إحدى الشقق
السكنية سجلت لحظة سقوط طفل
من الطابق الثاني عشر بالمبني المقابل لها.
سقط
طفل
من شرفة المنزل، الذي يعتقد انه كان يجلس فيه بمفرده و أن والده و والدته لم يكونا
في المكان، و حضروا بعد ساعة من الحادث في المستشفى بعد إبلاغ الجيران لهم أن طفل
هم
سقط من النافذة .
قام
أحد المارة بمحاولة تحريك الصبي قليلا للتأكد انه مازال على قيد الحياة بعد سقوط
ه،
و المفاجأه أنه كانم حيا بالفعل، فقام بمساعدتهخ للقيام و لكن كانت الصدمة أكبر فأصيب
بالإغماء بسبب شدة الألم .
طلب
أحد الجيران الإسعاف للطفل
، و استقرت حالته بعد ساعات من إجراء 3 عمليات جراحية، و
لكن أصبح بصحة جيدة ولم يصب بأي كسر بل كانت كدمات في جسده .
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