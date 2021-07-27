الثلاثاء، 27-07-2021
08:54 ص
متابعات- أمينة عبد العال
نجحت وزارتا السياحة
والآثار والخارجية
في استرداد تمثال
فاقد الأرجل للكاهن " ني كاو بتاح" من عصر الدولة القديمة.
يأتي ذلك في إطار جهود جمهورية مصر العربية المتواصلة لاستعادة
الآثار المصرية المهربة بالخارج والدور الذي تضطلع به وزارة السياحة
والآثار بالتنسيق
مع وزارة الخارجية
في مجال استرداد الآثار المصرية المهربة، واستمراراً للجهود التي
تقوم بها سفارة جمهورية مصر العربية في لاهاي مع دور العرض والسلطات الهولندية المختصة
لاسترداد القطع الأثرية المصرية التي خرجت من البلاد بطريقة غير شرعية، حسب البيان
الذي تلقت " المصريون" نسخة منه.
وأوضح شعبان عبد
الجواد المشرف العام علي إدارة الآثار المستردة أن هذا التمثال كان معروضاً للبيع في
المعرض الأوروبي السنوي للفنون الجميلة Tefaf بمدينة ماستريخت بهولندا
، والذي تبين خروجه من مصر
بطريقة غير شرعية، مؤكدا أنه ليس من مقتنيات المتاحف أو المخازن التابعة للمجلس الأعلى
للآثار وأنه نتيجة الحفر خلسة.
وأضاف أن التمثال فاقد الأرجل يصور الكاهن
" ني كاو
بتاح" واقفا واضع ذراعيه بجانبه، ويرتدي نقبة قصيرة، كما حُفر علي ذراعه الأيمن
اسم الكاهن
.
وقد قامت وزارة الخارجية
أمس الاثنين بتسليم القطعة الأثرية
إلى لجنة من الخبراء بوزارة السياحة
والآثار.
وفى هذا الصدد، تعرب وزارتي السياحة
والآثار والخارجية
عن
جزيل الشكر وفائق التقدير للسلطات الهولندية والجهود المبذولة من قبلها، وما أبدته
من تعاون متميز مع سفارة جمهورية مصر العربية في لاهاي لاستعادة القطعة الأثرية المصرية
وإعادتها إلى أرض الوطن، متطلعين إلى المزيد من التعاون والتنسيق الدائم في مجال مكافحة
تهريب الآثار وحماية التراث الإنساني والحضاري.