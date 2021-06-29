الثلاثاء 13 يوليه 2021
توقيت مصر 12:19 م
المصريون
رئيس مجلس الإدارة و رئيس التحرير

جمال سلطان

pdf
بحث متقدم

4 عروض أوروبية تنهال على محمد شريف بعد تألقه مع الأهلي

إصابة تامر عبدالمنعم بأزمة قلبية مفاجئة وخضوعه لعملية قسطرة في القلب

القضاء يصدر حكمه في قضية أحمد بدير ضد مي العيدان

وزيرة الصحة تعلن موعد الموجة الرابعة لـ كورونا

مصابون بكورونا.. ارتفاع حصيلة ضحايا حريق مستشفى العراق إلى 114

رهف القنون تتخطى الحدود وتظهر بدون ملابس داخلية

السعودية تقرر إعادة مواطنيها من إثيوبيا خلال 48 ساعة

كاتبة كويتية شهيرة تحتفل بعيد ميلادها الـ 60 بطريقة مثيرة (فيديو)

الدولار يستقر في المعاملات الصباحية ويسجل هذا الرقم

كورونا.. الصحة العالمية تحذر من عواقب وخيمة

ADS
 

التفاصيل الكاملة للقبض على رجل الأعمال حسن راتب

2018_10_17_18_41_33_692
حسن راتب
Native
الثلاثاء، 29-06-2021 08:48 ص

ألقت الأجهزة الأمنية القبض على رجل الأعمال حسن راتب، تنفيذا لقرار النيابة العامة بضبطه، بعدما كشفت التحقيقات التى تجريها سلطات التحقيق مع النائب البرلمانى السابق علاء حسانين الشهير بنائب الجن والعفاريت، أن راتب متهم بتمويل علاء حسانين ماديا فى عمليات التنقيب عن الآثار.
وكشفت تحقيقات النيابة عن عمليات تمويل بملايين الجنيهات قدمها حسن راتب لعصابه علاء حسانين وشقيقه فى التنقيب عن الآثار، وهو ما أكدته اعترافات شقيق علاء حسانين عن قيام رجل الاعمال حسن راتب بدفع ملايين الجنيهات للبحث عن الآثار.
وقرر قاضي المعارضات بمحكمة جنوب القاهرة،  السبت الماضى تجديد حبس النائب السابق علاء حسانين وثلاثة آخرين 15 يوما علي ذمة التحقيقات، في اتهامه بقضية آثار.
كما أمرت النيابة رجال المباحث بسرعة التحريات حول الواقعة والمتهمين، وأمرت بتشكيل لجنة من خبراء الآثار، وذلك لعرض القطع المضبوطة.
وكانت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة قد تمكنت من ضبط النائب البرلماني السابق علاء حسانين لاتهامه في قضية آثار بمصر القديمة.
وكانت قد وردت معلومات لضباط مباحث مصر القديمة، تفيد بقيام برلماني سابق بمشاركة آخرين في الاتجار بالآثار.
 

إقرأ ايضا

Screenshot_5-674x675-1

إصابة تامر عبدالمنعم بأزمة قلبية مفاجئة وخضوعه لعملية قسطرة في القلب

202011300226262626

القضاء يصدر حكمه في قضية أحمد بدير ضد مي العيدان

download

مصابون بكورونا.. ارتفاع حصيلة ضحايا حريق مستشفى العراق إلى 114

أخبار متعلقة

770830_0

بيان كويتي بشأن القبض على وافد مصري «بذيء»

medium_2021-06-17-add6655cde

أثناء غناءه أمام حشد كبير.. لحظة القبض على مغني راب في الرياض

22-33

أحمد موسى يطالب بالقبض على محمد رمضان