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اكتشاف إصابة رئيس وزراء الأردن بكورونا قبل لقاء «السيسي»

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رئيس وزراء الأردن
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الإثنين، 21-02-2022 02:10 م

أعلن الناطق الرسمي باسم الحكومة الأردنية فيصل الشبول، عن إصابة رئيس الوزراء بشر الخصاونة بفيروس كورونا اليوم الاثنين، وذلك خلال تواجده في زيارة رسمية إلى مصر.
إصابة رئيس الوزراء الأردني بكورونا خلال زيارته إلى مصر وإلغاء لقاء كان مقرر له مع السيسيرئيس الوزراء الأردني يدخل العزل المنزلي بعد إصابات بكورونا بين أفراد عائلته
وكشف الشبول أن "نتيجة الفحص الذي أجراه رئيس الوزراء اليوم عقب ترؤسه لاجتماعات اللجنة العليا الأردنية المصرية المشتركة مع نظيره المصري مصطفى مدبولي، ظهرت إيجابية مع عدم وجود أعراض مرافقة للإصابة".
ولفت أنه "جرى تعديل برنامج زيارة رئيس الوزراء في ضوء ذلك، وإلغاء اللقاءات الرسمية التي كانت مقررة، بما فيها لقاء الرئيس عبد الفتاح السيسي، والذي كان سيتخلله نقل رسالة شفوية من جلالة الملك عبد الله الثاني إلى أخيه الرئيس المصري".
وبين الناطق الرسمي باسم الحكومة أن "رئيس الوزراء سيخضع فور عودته للعزل المنزلي وفقا للبروتوكول الصحي المقرر".
 

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