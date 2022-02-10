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الحالة متأخرة.. تدهور صحة الفنان أحمد حلاوة بسبب كورونا

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الخميس، 10-02-2022 11:29 ص

أعلن نجل الفنان أحمد حلاوة  إصابته بفيروس كورونا المستجد.
وكتب من خلال حسابه الرسمي على الفيسبوك : “الرجاء الدعاء لوالدي د. أحمد حلاوة حالة كورونا متأخرة ارجو من جميع احباءه الدعاء له بالشفاء”.
يذكر أن قال الفنان أحمد حلاوة، إن 90% من أعماله كانت مع النجم الكبير عادل إمام، قائلاً: "أعمالي مختلفة معاه بسبب ذكائه وذكاء المخرج رامي عادل إمام".
وأضاف أحمد حلاوة خلال لقائه مع برنامج "الستات مايعرفوش يكدبوا" المُذاع على فضائية "سي بي سي"، قائلاً: "عادل إمام وابنه رامي كان عندهم قدرة إنهم يشوفوا فيا إني ممكن أبقى جوكر .. وإني اتحط في مكان أنجح .. وفي مكان آخر أنجح وهكذا".
وتابع الفنان قائلاً: "خلوا عندي إمكانية في إني ألعب دور أشخاص كتير أوي .. و90% من أعمالي الناجحة مؤخراً كانت بسبب عادل إمام وابنه".
وواصل أحمد حلاوة قائلاً: "خلوني اشتغل في كذا حاجة وأدوار مختلفة ومتنوعة .. بالإضافة إلى أنهم كان بيسندولي الجرأة والثقة في التعامل .. فـ الحمد لله وفقنا في أعمالنا مع بعض وظهرت للناس بالطريقة ديه ونجحت".
 

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