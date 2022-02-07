شاهد.. حرق جثة أشهر فنانة في الهند بعد وفاتها

الإثنين، 07-02-2022
12:15 م
توفيت فنانة هندية
شهيرة تُلقب بـ"العندليب الهندي" وتدعى "لاتا
مانغيشكار" عن عمر 92 عاما، بسبب معاناتها مع فيروس كورونا
.
وقد سبب لها الفيروس التهاب رئوي، ودخلت العناية المركزة، وبعدها فارقت
الحياة.
وانتشرت على مواقع التواصل الاجتماعي صورا من مراسم تشييعها، وحرقها فيما
بعد.يذكر أن لاتا في رصيدها عدد كبير من الأغاني، الى جانب 1000 فيلم بعدة لغات،
ونالت تقديرا لمسيرتها الفنية 3 جوائز وطنية للأفلام، وجائزة Dadasaheb Phalke وBharat
Ratna.لاتا ولدت في كنف عائلة فنية، فوالدها الممثل المسرحي
نجم الثلاثينات والأربعينات، ديناناس هارديكار، الذي غيّر اسم العائلة الى
مانغيشكار.
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