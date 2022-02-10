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أصيب بفيروس كورونا 78 مرة.. كيف حدث ذلك؟

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الخميس، 10-02-2022 10:48 ص
أفادت تقارير إعلامية أن رجلاً تركياً يبلغ من العمر 56 عاماً بقي في الحجر الصحي الذاتي لمدة تتجاوز عاماً كاملاً لكن ثبتت إصابته بفيروس كورونا أكثر من 78 مرة.
وذكرت وكالة الأنباء التركية أن مظفر كاياسان أصيب بالمرض في نوفمبر 2020 وتم نقله إلى المستشفى حتى تحسنت حالته، لكن فيما بعد تبين أن الفيروس بقي داخله وثبتت إصابته 78 مرة بالمرض.
انقلبت حياة كاياسان رأساً على عقب وبقي في حجر صحي ذاتي لمدة 14 شهراً متواصلة متنقلاً بين المستشفى ومنزله.
وإذا كان الرقم يبدو لا يصدق، فإن الأطباء يفسرونه من خلال هشاشة الجهاز المناعي لكاياسان ومعاناته من سرطان الدم ونقص المناعة.
أثرت العزلة الطويلة بشكل عميق على الرجل ودمرت حياته الاجتماعية. فقد كان ممنوعا عليه التواصل مع عائلته وأصدقائه ولم يبق معه إلا زوجته وابنه الأصغر.
يقول: "أفظع شيء بالنسبة لي هو عدم القدرة على الاقتراب من أقاربي. كان ذلك صعباً جداً. لا يمكنني حتى تلقي التطعيم بسبب حالتي".
ولقاح كوفيد-19 ليس بالفعل خياراً بالنسبة لكاياسان نظراً لضعف جهازه المناعي، بل يخضع الآن لمعالجات دوائية ستكون طويلة وصعبة.
 

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