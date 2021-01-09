السبت 09 يناير 2021
توقيت مصر 23:48 م
المصريون
رئيس مجلس الإدارة و رئيس التحرير

جمال سلطان

pdf
بحث متقدم

استمرار الشبورة.. الأرصاد تحذر من طقس الغد

إصابة إبراهيم حسن بفيروس كورونا

نصيحة مثيرة من مستشار "بن زايد" بعد الصلح مع قطر

السعودية تطلق تحذيرًا عاجلًا لمواطنيها في هذه الدولة: توخوا الحذر

شاهد.. استقبال حار لأول قطري يدخل السعودية بعد المصالحة

بالصور.. إثيوبيا تضع حجر الأساس لبناء سد جديد على النيل

الصحة تكشف 3 علامات لإصابتك بكورونا دون أن تعرف

إحالة أسامة الشيخ وابنة عم سوزان مبارك إلى محكمة الجنايات

صدمة في الزمالك بسبب فرجاني ساسي والنادي يقرر تجميده

«سكران وحشاش».. رحاب الجمل لـ باسم سمرة: «أنا هاربيك»

ADS
 

استمرار الشبورة.. الأرصاد تحذر من طقس الغد

استمرار الشبورة
استمرار الشبورة
 
السبت، 09-01-2021 09:34 م محمود ابو سعد
حذرت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، من استمرار الشبورة المائية يوم غد الأحد، مشيرة إلى أنه من المتوقع أن يسود طقس دافئ على القاهرة والوجه البحرى والرياح معتدلة.

وذكرت في بيان وجود شبورة مائية صباحا وطقس مائل للدفء على السواحل الشمالية ، والرياح معتدلة، و طقس مائل للدفء على جنوب سيناء والرياح معتدلة. كذلك يسود طقس دافئ على شمال الصعيد، والرياح معتدلة، وطقس مائل للحرارة على جنوب الصعيد والرياح معتدلة .


وتشهد البلاد شبورة مائية كثيفة صباحا على مناطق من السواحل الشمالية والوجه البحرى ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد.

وتتوقع الأرصاد، أن يكون الطقس بارد ليلا على القاهرة والوجه البحرى، وبارد على السواحل الشمالية، بارد على جنوب سيناء، شديد البرودة على شمال و جنوب الصعيد.

وبالنسبة لدرجات الحرارة غدًا فجاءت كما يلي: القاهرة العظمى 23 درجة والصغرى 14 درجة، والإسكندرية العظمى 22 والصغرى 13 درجة، ومطروح العظمى 20 درجة والصغرى 13 درجة، وسوهاج العظمى 26 درجة والصغرى 10 درجة، وقنا العظمى 27 درجة والصغرى 10 درجة، وأسوان العظمى 28 درجة والصغرى 12 درجة.
 

إقرأ ايضا

كورونا الإمارات

حصيلة مرعبة للإصابات اليومية بكورونا في لبنان

عبدالخالق عبدالله

نصيحة مثيرة من مستشار "بن زايد" بعد الصلح مع قطر

الزمالك وطلائع الجيش

بث مباشر.. مباراة الزمالك وطلائع الجيش في الدوري الممتاز

أخبار متعلقة

الشبورة المائية

احذروا الضباب.. الأرصاد تكشف تفاصيل طقس الغد

أرشيفية

تعرف على حالة الطقس غدًا الأحد

ارشيفية

المرور يغلق 6 طرق صحراوية ورئيسية

أرشيفية

تعرف على توقعات خبراء الارصاد ودرجات الحرارة

الأرصاد تكشف توقعاتها لطقس غد الاثنين

الأرصاد تكشف توقعاتها لطقس غد الاثنين

سقوط أمطار وطقس بارد

سقوط أمطار وطقس بارد.. الأرصاد تحذر من طقس الغد