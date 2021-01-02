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بسبب الشبورة..

المرور يغلق 6 طرق صحراوية ورئيسية

ارشيفية
ارشيفية
 
السبت، 02-01-2021 11:26 ص متابعات- أمينة عبد العال
أعلنت الإدارة العامة للمرور إغلاق 6 طرق صحراوية ورئيسية بسبب الشبورة الكثيفة و انعدام الرؤية .
والطرق التي أعلنت المرور عن إغلاقها هي طريق السويس الصحراوي في الاتجاهين ، و طريق الكريمات الصحراوي الشرقي وطريق القطامية و العين السخنة ، وكذلك طريق الإسماعيلية الصحراوي و طريق بورسعيد و محور 30 يونيو ، حسبما نشرت " صدي البلد " .
في سياق متصل بعثت الإدارة العامة للمرور برسالة مهمة تتضمن نصائح للقيادة الآمنة علي الطرق والمحاور للحد من حوادث الطرق التي تقع بسبب الطقس السيئ ، ومن أهمها :
١- يجب مراعاة السير بسرعة تتناسب مع مسافة الرؤية التي تمكنك من التوقف الأمن.
٢- استعمال الأضواء غير المبهرة ليلا أو نهارا .
٣ مضاعفة مسافة الأمان بين سيارتك والسيارة التى أمامك .
٤- استخدام مساحات المطر لإزالة تجمع المياه على زجاج السيارة الأمامي والخلفي.
٥- مراعاة وجود تهوية جيدة داخل السيارة حتى لا تتكون شبورة مائية داخل السيارة .
٦- عدم استخدام التليفون المحمول أثناء القيادة .
٧- عدم السير عكس الاتجاه لأنه يعرضك للخطر والحوادث .
٨- زيادة الانتباه أثناء القيادة في الظروف الجوية السيئة.
٩- عدم استخدام جهاز الفرامل بصورة مفاجأة في مياه الأمطار لتجنب انزلاق السيارة.
١٠-عند وجود أعطال أو لا قدر الله حوادث يرجى الاتصال بأرقام الإغاثة المرورية 01221110000.

 

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