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الأرصاد تكشف توقعاتها لطقس غد الاثنين

الأرصاد تكشف توقعاتها لطقس غد الاثنين
الأرصاد تكشف توقعاتها لطقس غد الاثنين
 
الأحد، 27-12-2020 10:10 م الطيب حسين
كشف خبراء الأرصاد الجوية، عن توقعاتهم لطقس يوم غد الإثنين، حيث من المتوقع أن يسود طقس مائل للدفء على القاهرة والوجه البحري والسواحل الشمالية الشرقية وشمال الصعيد، معتدل على السواحل الشمالية الغربية، دافئ على جنوب سيناء، مائل للحرارة على جنوب الصعيد نهاراً، والطقس ليلاً بارد على السواحل الشمالية وجنوب سيناء شديد البرودة على القاهرة والوجه البحري وشمال وجنوب الصعيد .

كما يتوقع الخبراء أمطار خفيفة «30 % تقريباً» على مناطق من جنوب سلاسل جبال البحر الأحمر، وهناك شبورة مائية كثيفة صباحاً على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية المؤدية إلى القاهرة والوجه البحري.

وتكون حالة كل من البحر المتوسط والبحر الأحمر خفيفة إلى معتدلة وارتفاع الموج من متر إلى متر ونصف، والرياح السطحية على البحر المتوسط جنوبية غربية إلى شمالية غربية وعلى البحر الأحمر شمالية غربية .

وعن درجات الحرارة المتعوقعة فهي كما يلي: القاهرة «21- 11»، الإسكندرية «21– 14»، قنا «24- 10»، الأقصر «26– 11»، أسوان «27 – 12» .
 

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