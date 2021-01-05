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احذروا الضباب.. الأرصاد تكشف تفاصيل طقس الغد

الشبورة المائية
شبورة
 
الثلاثاء، 05-01-2021 09:55 م أحمد سالم
يتوقع خبراء الأرصاد الجوية، غداً الأربعاء، طقس مائل للدفء على السواحل الشمالية، دافئ على القاهرة والوجه البحري وشمال الصعيد، مائل للحرارة على جنوب سيناء وجنوب الصعيد نهاراً، والطقس ليلاً بارد على معظم الأنحاء، شديد البرودة على شمال وجنوب الصعيد.

كما يتوقع الخبراء شبورة مائية كثيفة صباحاً تصل إلى حد الضباب أحياناً على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية المؤدية من وإلى القاهرة والوجه البحري والسواحل الشمالية ووسط سيناء وشمال الصعيد، وأمطار خفيفة (30 % تقريباً) على فترات متقطعة على مناطق من السواحل الشمالية والوجه البحري.

ويشير الخبراء إلى أن شمال البلاد يتأثر بامتداد مرتفع جوي، بينما يتأثر جنوب البلاد بامتداد منخفض السودان. وتكون حالة البحر المتوسط خفيفة إلى معتدلة وارتفاع الموج من متر إلى متر ونصف والرياح السطحية شمالية شرقية، والبحر الأحمر معتدلة وارتفاع الموج من متر ونصف إلى مترين والرياح السطحية شمالية غربية.

وعن درجات الحرارة العظمى والصغرى، فتكون القاهرة «23- 13»، الإسكندرية «22– 12»، قنا «27- 10»، الأقصر «28– 11»، أسوان «29 – 12».
 

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