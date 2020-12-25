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سقوط أمطار وطقس بارد.. الأرصاد تحذر من طقس الغد

سقوط أمطار وطقس بارد
أمطار
 
الجمعة، 25-12-2020 10:05 م الطيب حسين
حذرت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، من طقس الغد السبت، مشيرة إلى أنه من المتوقع شبورة مائية صباحًا وطقس بارد ليلا.

وقالت يسود طقس مائل للدفء على القاهرة والوجه البحرى والرياح معتدلة، وشبورة مائية صباحا وطقس معتدل على السواحل الشمالية والرياح معتدلة، و طقس دافئ على جنوب سيناء والرياح معتدلة.

كما تتوقع هيئة الأرصاد، أن يسود طقس مائل للدفء على شمال الصعيد، والرياح معتدلة، وطقس مائل للحرارة على جنوب الصعيد والرياح معتدلة .

وتشهد مناطق من السواحل الشمالية والوجه البحرى ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد، وأمطار خفيفة على مناطق من السواحل الغربية على فترات متقطعة، وأمطار خفيفة إلى متوسطة على مناطق من سلاسل جبال البحر الأحمر، شبورة مائية صباحًا وأمطار خفيفة على مناطق من جنوب الصعيد على فترات متقطعة.

وتتوقع الأرصاد، أن يكون الطقس بارد ليلا على القاهرة والوجه البحرى، وبارد على السواحل الشمالية، بارد على جنوب سيناء، شديد البرودة على شمال و جنوب الصعيد. وجاءت درات الحرارة المتوقعة كما يلي:
القاهرة العظمى 22 درجة والصغرى 12 درجة، والإسكندرية العظمى 20 والصغرى 13 درجة، ومطروح العظمى 20 درجة والصغرى 11 درجة، وسوهاج العظمى 23 درجة والصغرى 10 درجة، وقنا العظمى 24 درجة والصغرى 10 درجة، وأسوان العظمى 27 درجة والصغرى 12 درجة.
 

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