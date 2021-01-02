تعرف على حالة الطقس غدًا الأحد

السبت، 02-01-2021
10:02 م
الطيب حسين
يسود غدا الأحد
، طقس مائل للدفء على القاهرة والوجه البحرى والرياح معتدلة، وشبورة مائية صباحا وطقس مائل للدفء على السواحل الشمالية، والرياح معتدلة، و طقس دافئ على جنوب سيناء والرياح معتدلة، بحسب توقعات هيئة الأرصاد
الجوية.
كما يسود طقس مائل للدفء على شمال الصعيد، والرياح معتدلة، وطقس مائل للحرارة على جنوب الصعيد والرياح معتدلة.
وبحسب الهيئة العامة للأرصاد، تشهد البلاد شبورة مائية كثيفة صباحا على مناطق من السواحل الشمالية والوجه البحرى ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد.
وتتوقع الأرصاد
، أن يكون الطقس بارد ليلا على القاهرة والوجه البحرى، وبارد على السواحل الشمالية، بارد على جنوب سيناء، شديد البرودة على شمال و جنوب الصعيد.
وبالنسبة لدرجات الحرارة، غدا الأحد
فتأتي كما يلي:
القاهرة العظمى 21 درجة والصغرى 12 درجة، والإسكندرية العظمى 21 والصغرى 12 درجة، ومطروح العظمى 21 درجة والصغرى 09 درجة، وسوهاج العظمى 23 درجة والصغرى 08 درجة، وقنا العظمى 24 درجة والصغرى 09 درجة، وأسوان العظمى 26 درجة والصغرى 10 درجة.