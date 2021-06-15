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إيمي سمير غانم تنشر صور ورسالة مؤثرة لوالدها

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الثلاثاء، 15-06-2021 01:22 م

نشرت الفنانة إيمي سمير غانم، ابنة الفنان الراحل سمير غانم، صورا نادرة لوالدها، على حسابها في “إنستجرام”، مرفقة برسالة مؤثرة، عبرت فيها عن اشتياقها الشديد له.
وعلقت إيمي غانم على الصور قائلة: “اللهم اغفر لأبي حبيبي وارحمه برحمتك، وارزقه نعيم القبر، ونعيم الفردوس الأعلى، يا حي يا قيوم.. وحشني انده اسمك.. بحبك يا سمير”.
جدير بالذكر أن الفنان سمير غانم توفي في أواخر مايو الماضي بعد صراع مع المرض، وشيعت جنازته من مسجد المشير بالتجمع الخامس إلى مثواه الأخير.
ودفن سمير غانم بمقابر الأسرة بمدينة نصر، وتغيبت زوجته، الفنانة دلال عبد العزيز، عن حضور جنازته لعدم استقرار حالتها الصحية إثر إصابتها بفيروس كورونا المستجد.







 

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