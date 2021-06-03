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فيديو نادر.. قارئ كف يتنبأ بمصير سمير غانم وابنتيه قبل 40 عامًا

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سمير غانم
Native
الخميس، 03-06-2021 01:12 م

تداول نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو نادر قبل 40 عامًا، للفنان سمير غانم والفنان جورج سيدهم، خلال استضافتهما في أحد البرامج الذي يقوم بإحضار قارئ كف لقراءة " كف" الفنانين.
وقال ” قارئ الكف ” للفنان جورج سيدهم، في إحدى حلقات برنامج “أهلاً وسهلاً”، إنه يجب ألا ينام حزينًا حتى لا يتعرض للمرض بسبب الحالة النفسية والعصبية وإن كتم غضبه بداخله سيصيبه بالمرض.
وأصيب ” جورج ” بعد ذلك بجلطة جراء حالته النفسية السيئة بعد أن باع شقيقه ممتلكاته بموجب توكيل عام وهرب للخارج، وهو الأمر الذي أدى لتدهور حالته وابتعاده عن الأضواء.
كما أخبر سمير غانم، أن هناك مفاجأة ستحدث له وأن اثنين من ذريته سيكون لهما شأنًا ضخماً، وربط المتابعون بين هذه النبوءة وبين زواجه بالفنانة دلال عبدالعزيز، بعد ذلك وشهرة كلاً من دنيا وإيمي سمير غانم في الفن، كما حذره قارئ الكف من السرحان والنسيان، وهو ما كشفته زوجته دلال عبدالعزيز في حوار لها بأنه كان يسرح وينسى كثيرًا.
 

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