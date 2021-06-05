السبت 05 يونيو 2021
توقيت مصر 12:47 م
المصريون
رئيس مجلس الإدارة و رئيس التحرير

جمال سلطان

pdf
بحث متقدم

عمرو سعد: طلبت نقل دلال عبدالعزيز لمنزلها بعد ما زرتها

تحذير طبي.. هذا النوع من الريجيم يؤدي إلى العُقم

بيان عاجل من المستشار صاحب "كنز الزمالك" يفجر مفاجآت

تعرف على أرباح محمد رمضان من قناة اليوتيوب

أحمد سعد يعتدي بالضرب على شاب وفتاتين في بنزينة(صور)

وزير المالية : 10 مليون فاتورة إلكترونية تم إرسالها على المنظومة منذ بداية تفعيلها

لوحة الملك "واح- ايب- رع" تصل إلي متحف الآثار بالإسماعيلية

إجراءات حازمة من التضامن بعد كارثة مؤسسة الأحداث بالمرج

الأرصاد تحذر سكان المدينة ومكة المكرمة من طقس اليوم

كارثة في البرازيل بسبب غابات الأمازون

ADS
 

عمرو سعد: طلبت نقل دلال عبدالعزيز لمنزلها بعد ما زرتها

27
ا
Native
السبت، 05-06-2021 11:35 ص

تحدث الفنان عمرو سعد، عن زيارته للفنانة دلال عبدالعزيز في المستشفى، قائلا إن حالتها لا زالت حرجة.
وأوضح “سعد” خلال لقائه في برنامج “يحدث في مصر” مع الإعلامي شريف عامر، الخميس عبر قناة “mbc مصر”:”دايما على تواصل طول الوقت مع حسن الرداد ورامي رضوان ورحت المستشفى، لأن بتربطني علاقة عاطفية كبيرة جدا مع أستاذة دلال، خصوصا بعد مشاركتها في مسلسل ملوك الجدعنة، وعرفتها عن قرب أكتر وحصل بينا معايشة وحسيت إنها قريبة مني جدا، وإنها فعلا أمي”.
وأشار عمرو سعد إلى أنه عرض على أسرة دلال عبدالعزيز، إخراجها من المستشفى، وتلقى العلاج بالمنزل، مضيفا:”قولتلهم ما تروح البيت ونراعيها في بيتها بس هي حالتها حرجة شوية وربنا يكرم وتقوملنا بالسلامة”.
وتابع:”بطلب من الجمهور الكريم يدعيلها من قلبه ربنا يشفيها”.
 

إقرأ ايضا

s120121419457

تحذير طبي.. هذا النوع من الريجيم يؤدي إلى العُقم

1547806_0

بيان عاجل من المستشار صاحب "كنز الزمالك" يفجر مفاجآت

173-003505-mohamed-ramadan-commercial-international-bank_700x400

تعرف على أرباح محمد رمضان من قناة اليوتيوب

أخبار متعلقة

10583696-1308170927

مستشار السيسي يكشف تطورات حالة دلال عبدالعزيز

20210521203037369

بعد وفاة والدها.. إيمي سمير غانم تكتب منشور مؤثر عن والدتها

download

إصابة سلمى أبوضيف بحروق في جميع أنحاء جسدها

60a698634c59b750af73f670

وزارة الصحة تكشف تطورات حالة دلال عبدالعزيز

16198956911118845129

دلال عبدالعزيز تسأل الطبيب عن صحة سمير غانم.. فماذا أخبرها؟

20210521185951663

مستشار الرئيس عن دلال عبدالعزيز: «حالتها حرجة.. ادعولها»