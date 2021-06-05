عمرو سعد: طلبت نقل دلال عبدالعزيز لمنزلها بعد ما زرتها
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السبت، 05-06-202111:35 ص
تحدث الفنان عمرو سعد، عن زيارته للفنانةدلال عبدالعزيز
في المستشفى، قائلا إن حالتها لا زالت حرجة.
وأوضح “سعد” خلال لقائه في برنامج “يحدث في مصر” مع الإعلامي
شريف عامر، الخميس عبر قناة “mbc مصر”:”دايما على تواصل طول الوقت مع حسن الرداد ورامي
رضوان ورحت المستشفى، لأن بتربطني علاقة عاطفية كبيرة جدا مع أستاذة دلال، خصوصا بعد
مشاركتها في مسلسل ملوك الجدعنة، وعرفتها عن قرب أكتر وحصل بينا معايشة وحسيت إنها
قريبة مني جدا، وإنها فعلا أمي”.
وأشار عمرو سعد إلى أنه عرض على أسرة دلال عبدالعزيز، إخراجها
من المستشفى، وتلقى العلاج بالمنزل، مضيفا:”قولتلهم ما تروح البيت ونراعيها في بيتها
بس هي حالتها حرجة شوية وربنا يكرم وتقوملنا بالسلامة”.
وتابع:”بطلب من الجمهور الكريم يدعيلها من قلبه ربنا يشفيها”.