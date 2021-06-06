نقابة الفنانين تزف أخبارًا سارة عن حالة دلال عبدالعزيز

الأحد، 06-06-2021
10:57 ص
كشفت الفنانة
نهال عنبر، مسئولة الملف الطبى فى نقابة المهن
التمثيلية، عن تطورات الحالة
الصحية للفنانة
دلال عبد العزيز منذ إصابتها بفيروس كورونا
منذ 34 يومًا، في مستشفى العزل.
وقالت “عنبر” إن حالة
الفنانة
دلال عبد العزيز تشهد تحسنًا
هذه الفترة ولكنه ببطء، موضحة:”نشعر بالأمل في أن يتم شفاء الفنانة
دلال عبد العزيز
قريبًا وتعود وسط أسرتها”.
وأشارت إلى أنها لا تعلم حتى الآن بوفاة زوجها الفنان الكبير
سمير غانم الذى رحل عن عالمنا خلال الفترة الماضية، طالبة من الجمهور الدعاء للفنان
بالرحمة والمغفرة وبالشفاء للفنانة
دلال عبد العزيز، بحسب صحيفة “اليوم السابع” المصرية.
وكانت الفنانة
إيمى سمير غانم ابنة دلال عبد العزيز نشرت
صورة مؤثرة من خارج غرفة والدتها داخل المستشفى، التى تعالج فيه من تبعات الإصابة بفيروس
كورونا، مكتوب عليها "المريضة لا تعلم أي شيئ عن زوجها".