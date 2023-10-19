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بيج رامي يظهر في فيديو باكيًا:" احنا أشباه رجال.. والله ما خان فلسطين إلا احنا"

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بيج رامي
الخميس، 19-10-2023 10:44 ص
وجه  بيج رامي لاعب كمال الأجسام المصري  الدعم للقضية الفلسطينية  بكلمات مؤثرة عقب الأحداث  المؤلمة الأخيرة في فلسطين .
وظهربيج رامي في فيديو وهويبكي قائلا:  أصعب إحساس لأي  راجل يبكي جنب الحيطة ومش هيقدر يغير واقع ، عمري ما حسيت فى حياتى بأكتر من كده مهانة أحنا أشباه رجال، والله ما خان فلسطين إلا أحنا.
قال الهلال الأحمر الفلسطيني مساء أمس الأربعاء، إن طائرات الاحتلال تستهدف منذ نصف ساعة محيط مستشفى القدس في تل الهوى غربي غزة.
وفي وقت سابق اليوم، أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية ، اليوم الأربعاء، عن تلقيها 1300 بلاغ عن مفقودين تحت أنقاض الدمار في قطاع غزة.
وأكد الناطق باسم الصحة الفلسطينية، أشرف القدرة أن قوات الاحتلال ارتكبت مجازر بحق 433 عائلة حيث وصل منها 2421 شهيداً فقط ولازال المئات منهم تحت الأنقاض في قطاع غزة.
وكانت الفصائل الفلسطينية شنت هجوما هو الأقوى على مر التاريخ على الأراضي المحتلة، حيث تسبب ذلك في مقتل المئات، وأسر أكثر من 120 شخصا من الأراضي المحتلة إلى قطاع غزة.
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