ابنة إيناس الدغيدي تثير الجدل بظهور مفاجيء

الإثنين، 09-11-2020
12:52 م
المصريون
أثارت «حبيبة»، ابنة
المخرجة إيناس الدغيدي
، الجدل
في ظهور مفاجيء لها مع
والدتها بمهرجان الإسكندرية السينمائي.
الجدل
صاحب الصورة التي نشرتها الإعلامية بوسي شلبي، عبر حسابها على موقع
تبادل الصور والفيديوهات «إنستجرام»، والتي ظهرت فيها "حبيبة" رفقة
والدتها إيناس الدغيدي
.
وانتشرت الصورة بين رواد مواقع التواصل الاجتماعي، مشيدين بجمال وأنوثة
ابنة
"الدغيدي"، معتبرين أنها تفوق والدتها في الجمال والأنوثة.
وعلقت بوسي شلبي علي الصورة وقالت: "إيناس وحبيبه ابنة
ها وتكريم
مبروووك مهرجان اسكندريه"، حيث تشارك إيناس الدغيدي
في مهرجان الأسكندرية
السينمائي الذي سيكرم بدورته الحالية الفنان الكبير صلاح عبدالله والفنان الكبير
عزت العلايلي والمخرجة إيناس الدغيدي
ايضا.
وظهرت إبنة إيناس الدغيدي
في لقاء مع الإعلامية بوسي شلبي أيضا وتحدثت عن
والدتها وأعربت عن سعادته البالغة بتكريم والدتها بمهرجان الأسكندرية
السينمائي
واكدت إنها تستحق هذا التكريم تقديرا لما قدمته للسينما المصرية من موضوعات هامة
اثرت علي المجتمع بطريقة كبيرة، وأضافت أن والدتها دائما ما تظهر للجميع بأنها
سيدة قوية ولكنها في حقيقة الأمر إنها تتميز بحنية شديدة لا يراها الكثيرين .
وعبرت إيناس الدغيدي
عن سعادتها الكبيرة بتكريم مهرجان الإسكندرية، وقالت
إنها تعتبر المهرجان بيتها، وطلبت من الحضور أن تقدم مخرجا شابا يدعى نور الدين
على أراد أن يقدم فيلما عن سينما إيناس الدغيدي
، وقدمته للحاضرين وبعدها عرض
الفيلم للجمهور، وأثناء مشاهدة ايناس الدغيدى للعمل بكت كثيرا وتأثرت بحفاوة
الحضور بها.
وحكت إيناس الدغيدي
عن بدايتها في الإخراج، وقالت:”قدمت في معهد سينما لأنها
رفضت في أكثر من مكان، ونصحتها إحدى الصديقات بأن تلتحق بمعهد السينما فوافقت،
ونصحها المدرسون بأن تقدم بقسم إنتاج، وقبلوها بالفعل، وعرفت من هناك معنى كلمة
فن”.. وتابعت:” وجدت هناك عمالقة الفن المصري، ولم أكن اعرف ماذا افعل، ونصحني
المخرج صلاح أبو سيف أن اتجه إلى الإخراج لأننى متفوقة في كل دروسه، ومن هناك
انتلقت الي هذا العالم وأصبحت مخرجة”.