إهانة محمد عبدالوهاب على تليفزيون الكويت ومي العيدان مصدومة من وصفه بالحرامي

الثلاثاء، 18-05-2021
12:20 م
هاجمت الإعلامية الكويت
ية، مي العيدان
، أحد الضيوف ومذيعة بالتليفزيون
الرسمي الكويت
ي، عقب "إهانة" للموسيقار المصري الراحل محمد عبد
الوهاب، ووصفه بالـ"حرامي".
وعبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي، نشرت الإعلامية الكويت
ية،
مقطع فيديو من برنامج "ليالي الكويت
" الذي تقدمه الإعلامية الكويت
ية
غادة الرزوقي، ووصف ضيفها الموسيقار محمد عبد الوهاب بـ"الحرامي"،
لتبادله المذيعة الضحك وترد "اتهام خطير.. لكن ترى كلنا ندري".
وعلقت مي العيدان
على المقطع بكتابة "والله عيب برنامج في تلفزيون
حكومي تلفزيون دولة الكويت
الرسمي.. يتم وصف قامه كبيره مثل الموسيقار محمد
عبدالوهاب بالحرامي.. الحين قدم أغنيه موال جبل التوباد صار حرامي الموال مقامه
الموسيقي واحد . . والمشكله الأكبر ان المذيعه غاده الرزوقي تقوله ندري انه حرامي
أنا احترم وأيد غاده و احبها جدا لكن أغلظت غلطه جسيمه إنتي موظفه رسميه
بتلفزيون الكويت
المفروض ترفضين هذه الاساءه بحق موسيقار كبير مثل محمد عبدالوهاب
.
. اللي غنوله فطاحل المغنين العرب من أم كلثوم ونازل إنتوا تدرون ان اولاد محمد
عبدالوهاب و احفاده يقدرون يرجعون على وزارة الاعلام و تلفزيون الكويت
و الفنان
عباس البدري والمذيعه برفع قضية بتهمة الاساءه ل ابيهم أو جدهم ووصفه علانيه و
بتلفزيون الدوله انه حرامي . . كلمة حرامي ماتنقال عن محمد عبدالوهاب
و هل وزير
الاعلام عبدالرحمن المطبري يقبل بهذه الاساءه".