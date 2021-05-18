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إهانة محمد عبدالوهاب على تليفزيون الكويت ومي العيدان مصدومة من وصفه بالحرامي

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محمد عبدالوهاب
Native
الثلاثاء، 18-05-2021 12:20 م


هاجمت الإعلامية الكويتية، مي العيدان، أحد الضيوف ومذيعة بالتليفزيون الرسمي الكويتي، عقب "إهانة" للموسيقار المصري الراحل محمد عبد الوهاب، ووصفه بالـ"حرامي".
وعبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي، نشرت الإعلامية الكويتية، مقطع فيديو من برنامج "ليالي الكويت" الذي تقدمه الإعلامية الكويتية غادة الرزوقي، ووصف ضيفها الموسيقار محمد عبد الوهاب بـ"الحرامي"، لتبادله المذيعة الضحك وترد "اتهام خطير.. لكن ترى كلنا ندري".
وعلقت مي العيدان على المقطع بكتابة "والله عيب برنامج في تلفزيون حكومي تلفزيون دولة الكويت الرسمي.. يتم وصف قامه كبيره مثل الموسيقار محمد عبدالوهاب بالحرامي.. الحين قدم أغنيه موال جبل التوباد صار حرامي الموال مقامه الموسيقي واحد . . والمشكله الأكبر ان المذيعه غاده الرزوقي تقوله ندري انه حرامي أنا احترم وأيد غاده و احبها جدا لكن أغلظت غلطه جسيمه إنتي موظفه رسميه بتلفزيون الكويت المفروض ترفضين هذه الاساءه بحق موسيقار كبير مثل محمد عبدالوهاب. . اللي غنوله فطاحل المغنين العرب من أم كلثوم ونازل إنتوا تدرون ان اولاد محمد عبدالوهاب و احفاده يقدرون يرجعون على وزارة الاعلام و تلفزيون الكويت و الفنان عباس البدري والمذيعه برفع قضية بتهمة الاساءه ل ابيهم أو جدهم ووصفه علانيه و بتلفزيون الدوله انه حرامي . . كلمة حرامي ماتنقال عن محمد عبدالوهاب و هل وزير الاعلام عبدالرحمن المطبري يقبل بهذه الاساءه".
 

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