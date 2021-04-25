الأحد 25 أبريل 2021
توقيت مصر 18:04 م
المصريون
رئيس مجلس الإدارة و رئيس التحرير

جمال سلطان

pdf
بحث متقدم

مدرب إنبي: ما فعله الأهلي بنا لم أشاهده منذ 30 عامًا

محامي فرح حمزة يفجر مفاجآت عن قاتلها: كان يريدها رغم زواجها

بعد ابنته.. إصابة حسام البدري بفيروس كورونا

السيسي يتلقى لقاح كورونا

تصريحات صادمة من كلوب بعد «خيبة الأمل»

إندونيسيا تعثر على الغواصة المفقودة ووفاة كل طاقمها الـ53

خناقة وتبادل ألفاظ بين رمضان صبحي وحسام حسن

مقتل 200 في أحداث العنف بإثيوبيا

بعد الأزمة.. استقالة وزير الإعلام أسامة هيكل من منصبه

إعلامية شهيرة تنشر فيديو لـ فيفي عبده من داخل غرفة المستشفى

ADS
 

محامي فرح حمزة يفجر مفاجآت عن قاتلها: كان يريدها رغم زواجها

555-34-330x186
فرح حمزة
 
الأحد، 25-04-2021 04:28 م محمد فضل
أكد محامي ضحية جريمة صباح السالم بالكويت ، أن القاتل لا تربطه أي علاقة بالضحية فرح حمزة، نافيا ما يشاع عبر بعض وسائل التواصل.

وقال عبدالمحسن القطان: كنت رافضا الحديث عن هذا الموضوع، لكن ما أجبرني على الحديث عدم احترام خصوصية المرحومة موكلتي، وعدم مراعاة مشاعر ذويها، خصوصاً زوجها الذي، فضلا عن فقدانه لزوجته، يقرأ أخبارا وإشاعات عبر مواقع التواصل، مثل أن المغدورة هي زوجة القاتل أو طليقته أو أنه قتلها لخلاف مادي، وغير ذلك من الأخبار التي يتم تداولها، بحسب صحيفة القبس الكويتية.

وأضاف: كل الإشاعات والأخبار التي يجري تداولها غير صحيحة، فالقاتل رأى موكلتي في منتزه الخيران وتمكن من الوصول إلى بياناتها وبيانات منزلها، وقام بملاحقتها وإزعاجها، وعندما قدموا عليه شكوى، ادعى أنه لم يقصد مراقبتها، بل كان يرغب في الزواج منها، فأخبروه بأن الضحية متزوجة ولديها أطفال، وعلى أساس أن القضية انتهت عند هذا الحد، لكنه تهجم على الضحية مجدداً وقام بخطفها، وعندما جرى تسجيل قضية الخطف، بدأ يضغط عليها من أجل التنازل، وقام بخطفها رفقة والدتها وحطم هاتفها.

وتابع : رفعت عليه قضية ثانية بتهمة الشروع بالقتل بعد أن حاول قتل الضحية وخالتها، وقام بإرسال تهديدات بالقتل للضحية لإجبارها على التنازل، وتعرض لها قبل 3 أيام عند أحد البنوك واعتدى عليها بالضرب.

وفجر القطان مفاجأة بالقول: لم نكن ندري أن الجاني وضع جهازاً للتتبع في سيارة الضحية، لذلك كان يستطيع التعرض لها في أي مكان تذهب إليه، وآخر 3 أيام عاد للتهجم عليها بسبب وصول قضية الخطف والشروع بالقتل إلى مراحلها النهائية، وتم تحديد جلسة للنظر في القضية، فبقي يضغط ويهدد من أجل التنازل إلى أن تجرأ وقام بقتل الضحية أمام بناتها.

وبين القطان أن المتهم مسجلة عليه 40 قضية، ومن الغريب أن يظل على رأس عمله عسكرياً بلا عقوبة.
 

إقرأ ايضا

حسام البدري

بعد ابنته.. إصابة حسام البدري بفيروس كورونا

Capture

السيسي يتلقى لقاح كورونا

1506269865_729_29470_5e6c2e4750a08a360f27e53a70d85ab3

بعد الأزمة.. استقالة وزير الإعلام أسامة هيكل من منصبه

أخبار متعلقة

Capture

جريمة «صباح السالم» تهز الكويت..قتلها أمام أهلها بعد رفض الزواج منه

مي العيدان

مي العيدان تفاجئ الجميع: لم أصم رمضان من 2011

الكويت

وافد يرتكبة جريمة شنيعة بحق سيدة كويتية

4

شاهد.. اشتباكات بالأيدي بين نواب بمجلس الأمة الكويتي

الأرشيف الكويتي في العراق

خطوة انتظرها الكويتيون 20 عاما تتحقق