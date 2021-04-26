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محمد رمضان يوجه إهانة صادمة لـ محمد عادل إمام

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الإثنين، 26-04-2021 11:20 ص المصريون

يبدو أن الفنان محمد رمضان قرر أن يخوض حرب على كل الجبهات، فأصبح لا يمر يوم إلا وتجد له مشكلة مع فنان آخر أو موقف مثير.
هذه المرة ظهرت بوادر أزمة بين بينه وبين الفنان محمد عادل إمام، والذي وجه الأول له إهانة غير مباشرة على مواقع التواصل الاجتماعي.
البداية عندما وضع الفنان محمد إمام صورة علي ستورى  صفحته بموقع تبادل الصور "انستجرام"، واحتوت الصورة على قائمة القنوات الأكثر بحثا على موقع الفيديوهات  "يوتيوب " حيث كشف انه يتصدر القائمة ويأتي بعده محمد رمضان .
جاء رد محمد رمضان سريعا ومهينًا، حيث وضع هو الآخر صورة على ستورى انستجرام الخاص به وهو يتصدر تريند اليوتيوب .
وكتب رمضان على الصورة الحمد لله رجلي طلعت تريند .. وتبين تحت الكلام وجود صورة للفنان محمد عادل إمام، كما قام بوضع "إيموشن" لرجل أعلى صورة "إمام".
وكان رمضان قد حدثت ازمه له مؤخرا ايضا وذلك بعد ظهور شبيه للفنان القدير اسماعيل يس في مسلسل موسي .
و كشف الفنان محمد رمضان عن السبب الدرامي وراء ظهور شخصية الفنان الراحل إسماعيل ياسين، خلال أحداث الحلقة الثالثة عشرة من مسلسل «موسى» والذي تسبب في تعرضه لانتقاد لاذع من الجمهور، وكذلك بسبب الطريقة التي تعامل بها «موسى» مع الفنان الراحل خلال الأحداث.
وكتب «رمضان» خلال منشور عبر حسابه الرسمي بموقع فيس بوك: «موسى في أول يوم عمل له في وسط البلد القاهرة سنة ١٩٤٩ ما يعرفش لا سينما ولا فنانين، وده أنقذه من عملية نصب من واحد بيستغل شبهه بإسماعيل يس».



 

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