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إلهام شاهين تتراجع بعد تصريحات والد هنا شيحة المحرجة لها

إلهام شاهين
إلهام شاهين تتراجع بعد تصريحات والد هنا شيحة المحرجة لها
 
الأحد، 20-12-2020 08:58 ص المصريون
تراجعت الفنانة إلهام شاهين عن تصريحاتها بشأن وجود قصة حب بين نجل شقيقها محمود شاهين والفنانة هنا شيحة.

وبعدما قالت إلهام إن هناك علاقة حب لم تصل لمرحلة الزواج عادت وقالت: أعتقد هناك علاقة صداقة وأكيد لو ارتبطوا الناس كلها هتعرف.

وتأتي تصريحات إلهام شاهين بعد حديث ناري أطلقه الفنان التشكيلي أحمد شيحة - والد هنا وحلا شيحة - والذي نفى فيه جملة وتفصيلا وجود أي رابط بين ابنته هنا ومحمود شاهين.

وأضاف: هي حرة تقول اللي هي عايزاه بس مفيش علاقة بين بنتي وبين ابن أخوها.
 

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