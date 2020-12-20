إلهام شاهين تتراجع بعد تصريحات والد هنا شيحة المحرجة لها

الأحد، 20-12-2020
08:58 ص
المصريون
تراجعت الفنانة إلهام شاهين
عن تصريحاتها بشأن وجود قصة حب بين نجل شقيقها محمود شاهين
والفنانة هنا شيحة
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وبعدما قالت إلهام إن هناك علاقة حب لم تصل لمرحلة الزواج عادت وقالت: أعتقد هناك علاقة صداقة وأكيد لو ارتبطوا الناس كلها هتعرف.
وتأتي تصريحات إلهام شاهين
بعد حديث ناري أطلقه الفنان التشكيلي أحمد شيحة - والد هنا وحلا شيحة - والذي نفى فيه جملة وتفصيلا وجود أي رابط بين ابنته هنا ومحمود شاهين
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وأضاف: هي حرة تقول اللي هي عايزاه بس مفيش علاقة بين بنتي وبين ابن أخوها.