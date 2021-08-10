إلهام الفضالة تكشف المستور عن هيا الشعيبي والفيديو الفاضح (فيديو)
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الثلاثاء، 10-08-202110:16 ص
شنت الفنانة الكويتية
إلهام الفضالة، هجومًا حادًا على الفنانة مواطنتها هيا الشعيبي، بعد احتدام الخلاف
بينهما، حيث قررت "الفضالة" كشف المستور عن زميلتها، مشيرة إلى ردة فعل الأخيرة
بعدما طالبتها بالاعتذار للسعودية، وتفاصيل الخلاف الذي نشب بينهما.
وقالت “الفضالة”
في مقطع فيديو متداول على موقع “تويتر”: “اللي صار غلط يا حبيبتي، إنتي حاليًا
تريند إساءة ليش ما تصيرين تريند اعتذار، اطعلي واعتذري”.
وأشارت
“الفضالة” إلى رد “الشعيبي، عليها بقولها: “لا أنا ما غلط”، مضيفةً: “يا عمري احنا
ما لينا شغل في السياسية، وحتى صديقتي اللي كانت معاي من السعودية موجودة وشاهدة
والواتساب والرسائل”.
وحاولت إلهام من
خلال مقاطع فيديو عبى تطبيق سناب شات توضيح ما حدث بينهما بعد انتشار هاشتاج
"هيا الشعيبي تسيء للسعودية" بعد وفاة أمير الكويت الشيخ صباح
الصباح،مؤكدة أنها كانت بجانب هيا خلال الخلاف الكبير وطلبت منها أن تعتذر للشعب
السعودي بعد أن تصدر اسمها التراند بتهمة الإساءة، إلا أنها رفضت ذلك واصرت على
موقفها.
وأشارت إلى أنها
خلال فضيحة الفيديو الشهير – رجل يستمني على فتاة- كانت أيضاً بجانبها وحاولت
مساعدتها على الرغم من انشغالها بعملها وعائلتها إلا أن هيا لم تقدر ذلك وهاجمتها
عدة مرات بطريقة غير مباشرة عبر السوشال ميديا خاصةً بعد الانقطاع الذي حصل بينهما
حين غيرت الشعيبي مكان سكنها لمكان بعيد عن بيت الفضالة.
وقالت "“أنا
كنت مراقب لسنابها (هيا الشعيبي) حتى لو كانت مصورة غلط في الكويت أرفع سماعة
التلفون ترا إنتي مصورة غلط أمسحي”.