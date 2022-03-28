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إعدام سعودي مارس الفاحشة مع 3 نساء بالقوة

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الإثنين، 28-03-2022 10:32 ص

أصدرت وزارة الداخلية السعودية اليوم بياناً حول تنفيذ حكم القتل تعزيراً بأحد الجناة بمنطقة مكة المكرمة وفيما يلي نص البيان:
قال الله تعالى (إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فساداً أن يقتلوا أو يصلبوا أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف أوينفوا من الأرض ذلك لهم خزي في الدنيا ولهم في الأخرة عذاب عظيم).

أقدم / زياد بن أحمد بن لافي الحربي –سعودي الجنسية – على فعل الفاحشة بالقوة بثلاث نساء، وسلب ما معهن، وصدم سيارة شخص، وسلب جواله ومبلغ مالي منه، وتعاطي الحشيش المخدر وأقراص الإمفيتامين المخدر، وأسفر التحقيق معه عن توجيه الاتهام له بارتكاب جريمته وبإحالته إلى المحكمة الجزائية صدر بحقه صك يقضي بثبوت ما نسب إليه و الحكم بقتله تعزيراً، وأيد الحكم من محكمة الاستئناف ومن المحكمة العليا وصدر أمر ملكي بإنفاذ ما تقرر شرعاً وأيد من مرجعه وقد تم تنفيذ حكم القتل تعزيراً بحق زياد بن أحمد بن لافي الحربي اليوم الاثنين 25 / 8 / 1443هـ الموافق 28 / 3 / 2022م بمنطقة مكة المكرمة .

ووزارة الداخلية إذ تعلن عن ذلك لتؤكد للجميع حرص حكومة خادم الحرمين الشريفين -حفظه الله- على استتباب الأمن وتحقيق العدل وتنفيذ أحكام الله في كل من يتعدى على الآمنين ويسفك دماءهم أو يهتك أعراضهم وتحذر في الوقت ذاته كل من تسول له نفسه الإقدام على مثل ذلك بأن العقاب الشرعي سيكون مصيره. والله الهادي إلى سواء السبيل.
 

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